Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncularım 3 günde bana çok inandılar

Yukatel Denizlispor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımında teknik direktörleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Semih Tokatlı, karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "İyi hazırlandığımız bir maçtı. Özellikle galibiyeti fazla arzuluyorduk. Rakip kapanacağını biliyorduk. Neticede ilk yarıda kalemize gelen ilk top gol oldu. Ondan sonra topa fazla sahip olduk. Pozisyon üretmede, şut atmada eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Golün eksikliği dışında kazanma arzusu, coşkusu, bizim oyunumuzu sahaya yansıttı. İnşallah bunun telafisini ilk maçta yapacağız" dedi.

"BİZ BUNUN ALTINDAN KALKABİLECEK İYİ BİR TAKIMIZ"

Yaşanan puan kaybını telafi edeceklerini ifade eden Tokatlı, "Bu akşam oynadığımız karşılaşmada, yüzde 80'e yüzde 20 topla oynama oranında üstünlüğümüz var. 650 pasa 153 pas sayısı var. Sadece gol üretemedik. Bir tek sebebi bu. Bazı maçlarda ne yaparsanız yapın olmuyor. Kalenize gelen bir top gol oluyor. Önümüzdeki maçlarda bunun çalışmaları mutlaka olacağız. Biz bunun altından kalkabilecek iyi bir takımız. Kendimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

KOŞUKAVAK: AYTEMİZ ALANYASPOR ZOR BİR RAKİPTİ

Denizlispor'un başında çıktığı ilk maçta 3 puan alan teknik direktör Yalçın Koşukavak ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Koşukavak, "Bana 3 günlük süreçte çok inandılar. Düşündüğüm senaryoyu sahada gerçekleştirdiler. Aytemiz Alanyaspor zor bir rakipti. Oyuncularıma 3 günde böyle karakterli bir oyun ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda devam eder" dedi.

"KAZANMAMIZ LAZIMDI"

Koşukavak, bir gazetecinin takımın başına geçtiği ilk maçında galibiyet almalarını sorması üzerine, "Zor bir şey, 3 günde Alanya gibi bir rakibe organize olmak kolay bir şey değil. Alanya oyuncuları oynadıkları oyuna inanmış ve birçok takım onlara çözüm üretememiş. Sadece üçüncü mağlubiyetini aldılar deplasmanda. Ben Denizlispor'da mevcut şartlara göre bir oyun planı çıkartmam gerekiyordu. Oyuncularla 3 gün içinde onlarda sağ olsun çok özverili davrandılar. Teorik ve vaktimiz yettiğince sahada pratik çalıştık. Alanya oyunda topa sahip olan tarafını tercih ediyorlar. Biz topa sahip olarak oynayacak vaktimiz yoktu. Daha pragmatik yaklaşmamız ve kazanmamız lazımdı" ifadelerini kulandı.

"AKILCI BİR OYUN SEÇMEMİZ GEREKİYORDU"

Göreve gelmesinin ardından sıkı bir çalışma temposu içine girdiklerini vurgulayan Koşukavak, "Bundan 3 saat önce Denizlispor'un 6 puanı vardı. 3 gün önce gelmişsiniz, oraya bir akıl getirmeniz gerekiyor. Oyuncuları inandırmanız gerekiyor. Onu başardık. Akılcı bir oyun seçmemiz gerekiyordu. Onu da yaptık. Çok şükür Allah'a. Çok emek verdik, 3 gündür çok çalışıyoruz. Çünkü kısa zamanda önemli işler üretmemiz gerekiyor, vaktimiz yok. Kazandığımız için mutluyum. Gelecek olan maçlarla alakalı kazanmaya giden yol neyse, kime nasıl oynayacaksak öyle oynayacağız. Kadro derinliği ve sakat oyuncu sayısı fazla. Öyle çok rotasyon yapamıyorum. Bu gelecek haftalardaki 3 maç biraz sıkıntı yaratabilir. Burada önemli bir iş var. Buranın da çözümünün yolunu arayacağız. Biz bu akşam sevineceğiz ve mutluyuz. Ama yarın başka bir iş başlayacak" diye konuştu.