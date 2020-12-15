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'un yeni teknik direktörü oldu!

Süper Lig ekiplerinden 'da son dakika haberi... Ege temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada yeni teknik direktörlerinin olduğunu duyurdu.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 12:16 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 15:41
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel , teknik direktör görevi için ile anlaşma sağladı.

Sezona Robert Prosinecki yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı.



Bu 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek için çalışmalara başladı.

Yalçın Koşukavak ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Koşukavak'ın yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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