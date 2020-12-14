Haberler Denizlispor Yukatel Denizlispor Yalçın Koşukavak ile anlaştı

ile anlaştı

ekiplerinden , 'den boşalan görevi için ile anlaşma sağladı. Koşukavak'ın 15 Aralık Salı günü kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 22:19
Yukatel Denizlispor Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Sezona yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran , son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı. Bu 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, takımın başına tecrübeli bir getirmek için çalışmalara başladı. ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Koşukavak'ın yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Altay'ı çalıştıran Koşukavak'ın bir dönem adı 'yle de anılmıştı.

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