Horoz’da Atik dönemi

Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, Kenan Atik ile yola devam edeceklerini açıkladı.
Denizlispor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 22:23Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Prosinecki ile yollarınıayıran Denizlispor'daBaşkanAli Çetin, KenanAtik ile yoladevam edecekleriniaçıkladı.Öte yandanFenerbahçe maçınınhazırlıklarınıAtik yönetimindesürdüren yeşil-siyahlılar,kondisyonçalışması gerçekleştirdi.Dossevi, SakıbAytaç ve Özgür Çektakımdan ayrı çalışmalarınısürdürdü.