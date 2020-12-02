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Horoz’da Atik dönemi

Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da Başkan , ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 22:23 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Horoz’da Atik dönemi
Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da Başkan , Kenan Atik ile yola devam edeceklerini açıkladı. Öte yandan maçının hazırlıklarını Atik yönetiminde sürdüren yeşil-siyahlılar, kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Dossevi, Sakıb Aytaç ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
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