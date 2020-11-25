Haberler Denizlispor Son dakika: Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Son dakika: Denizlispor'da dönemi sona erdi

Son dakika haberi: ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından ile yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, Hırvat teknik adam yönetiminde Süper Lig'de ilk 8 haftada sadece 5 puan toplayabilmişti.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:11 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:22
Son dakika: Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

ekiplerinden Denizlispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlılar, üst üste alınan kötü sonuçların ardından faturayı 'ye kesti. Ege ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Hırvat teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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