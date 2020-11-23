Prosinecki gidebilir

Sezon başında Kayserispor'dan ayrılarak takımın başına geçen Robert Prosinecki, Denizlispor'da zor günler geçiriyor. Hırvat teknik direktörün kaderi cumartesi günü Başakşehir ile yapacağı maçta değişebilir. 8 maçta sadece 5 puan çıkaran Prosinecki'nin ekibi 20. sıraya demir attı. Denizlispor, Başakşehir'den sonra F.Bahçe'yi konuk edecek.

DENİZLİ TOPARLANAMIYOR

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Denizli'de moraller bozuk. G.Antep'e evinde 1-0'la boyun eğen yeşil-siyahlılar kötü gidişi durduramıyor. Lige ağır Göztepe yenilgisiyle (5-1) giren Denizli; Trabzon ve Konya'dan 0-0'lık sonuçlarla 2 puan topladı. G.Birliği'ni 2-1 Horozlar, Antalya (1-0), Beşiktaş (2-3), Malatya (2-0) ve G.Antep'e (0-1) yenildi.