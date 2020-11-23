Haberler Denizlispor Prosinecki gidebilir

Prosinecki gidebilir

Sezon başında 'dan ayrılarak takımın başına geçen , Denizlispor'da zor günler geçiriyor. Hırvat kaderi cumartesi günü ile yapacağı maçta değişebilir.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:44 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Prosinecki gidebilir

Sezon başında 'dan ayrılarak takımın başına geçen , Denizlispor'da zor günler geçiriyor. Hırvat kaderi cumartesi günü ile yapacağı maçta değişebilir. 8 maçta sadece 5 puan çıkaran Prosinecki'nin ekibi 20. sıraya demir attı. Denizlispor, Başakşehir'den sonra F.Bahçe'yi konuk edecek.

DENİZLİ TOPARLANAMIYOR
'de son 3 maçını kaybeden 'de moraller bozuk. G.Antep'e evinde 1-0'la boyun eğen yeşil-siyahlılar kötü gidişi durduramıyor. Lige ağır yenilgisiyle (5-1) giren Denizli; ve 'dan 0-0'lık sonuçlarla 2 puan topladı. G.Birliği'ni 2-1 Horozlar, (1-0), (2-3), (2-0) ve G.Antep'e (0-1) yenildi.

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