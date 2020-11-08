Haberler Denizlispor Horoz’da tek hedef zafer

Horoz’da tek hedef zafer

Yeni 'ya konuk olacak Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Horoz’da tek hedef zafer

Yeni 'ya konuk olacak Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden , , Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko kafilede yer almadı. Prosinecki, "Alt sıralardan kurtulmak için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

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