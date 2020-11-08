Horoz’da tek hedef zafer

Yeni Malatya'ya konuk olacak Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko kafilede yer almadı. Teknik Direktörü Prosinecki, "Alt sıralardan kurtulmak için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.