Yeni Malatya'ya konuk olacak Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko kafilede yer almadı. Teknik Direktörü Prosinecki, "Alt sıralardan kurtulmak için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.
Horoz’da tek hedef zafer
Yeni Malatya'ya konuk olacak Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50