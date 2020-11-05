Kaliteli bir takıma sahip olduklarının altını çizen Hırvat hoca, "Başladığımızdan beri istediğimiz yerde olamadık. Geç gelenler oldu, sakatlıklar yaşadık. Ama çok iyi bir ekip ve takıma sahibiz. Bunu da sonuçlara yansıtacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Prosinecki umut dağıttı
Ligde istediği sonuçları alamayan Denizlispor, Y.Malatyaspor deplasmanında kazanarak artık çıkışa geçmek istiyor.
Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:40 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Kaliteli bir takıma sahip olduklarının altını çizen Hırvat hoca, "Başladığımızdan beri istediğimiz yerde olamadık. Geç gelenler oldu, sakatlıklar yaşadık. Ama çok iyi bir ekip ve takıma sahibiz. Bunu da sonuçlara yansıtacağımıza inanıyorum" diye konuştu.