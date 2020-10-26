Haberler Denizlispor Prosinecki’den Beşiktaş’a gözdağı

’den ’a gözdağı

Ligde geçen hafta deplasmanda G.Birliği'ni yenerek bu sezon imza atan , 'a hazır kıta.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:21 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Prosinecki’den Beşiktaş’a gözdağı

Ligde geçen hafta deplasmanda G.Birliği'ni yenerek bu sezon imza atan , 'a hazır kıta. Teknik direktör , "Geçen hafta aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Beşiktaş'ı yenmeliyiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Motivasyonumuz ve moralimiz yüksek" diye konuştu.

LEISMANN OYNAYACAK

Beşiktaş hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor'da tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann Beşiktaş karşısında forma giyecek. Sakatlıkları devam eden Murawski, Özgür ve Sakıb Aytaç kadroda yoklar.

BİZE ULAŞIN