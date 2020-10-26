Prosinecki’den Beşiktaş’a gözdağı

Ligde geçen hafta deplasmanda G.Birliği'ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Denizlispor, Beşiktaş'a hazır kıta. Teknik direktör Prosinecki, "Geçen hafta aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Beşiktaş'ı yenmeliyiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Motivasyonumuz ve moralimiz yüksek" diye konuştu.

LEISMANN OYNAYACAK

Beşiktaş hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor'da tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann Beşiktaş karşısında forma giyecek. Sakatlıkları devam eden Murawski, Özgür ve Sakıb Aytaç kadroda yoklar.