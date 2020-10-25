Denizlispor’da moraller yüksek

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek rahat nefes alan Yukatel Denizlispor'da yarınki Beşiktaş maçı öncesi moralli. Takımın idmanlarda oldukça tempolu çalıştığı ve neşeli oldukları görüldü. Teknik Direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş'a sürpriz yapacaklarını ifade etti.