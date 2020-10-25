Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek rahat nefes alan Yukatel Denizlispor'da yarınki Beşiktaş maçı öncesi moralli. Takımın idmanlarda oldukça tempolu çalıştığı ve neşeli oldukları görüldü. Teknik Direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş'a sürpriz yapacaklarını ifade etti.
Denizlispor’da moraller yüksek
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek rahat nefes alan Yukatel Denizlispor'da yarınki Beşiktaş maçı öncesi moralli.
Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50