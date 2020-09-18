Haberler Denizlispor Subotic Süper Lig'de!

Subotic 'de!

, Dortmund’la 2’şer kez lig, kupa ve kazanan, Bundesliga’da U.Berlin’den 31 yaşındaki Sırp yıldızla, sağlık kontrolleri sonrasında imza atacak.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Subotic Süper Lig'de!

hareketli kulüplerinden , ilk hafta 5-1'lik bozgunu sonrası savunmaya takviye arayışında mutlu sona ulaştı. Horozlar, teknik direktör 'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen 'le her konuda anlaşmaya vardı. Yaklaşık 3 hafta önce maddi konularda anlaşamadığı Sırp stoperle, bu kez ortak noktada birleşen yeşil-siyahlı kurmaylar, sağlık kontrolleri sonrasında bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

HUMMELS'LE EFSANE OLDULAR

Geçen sezon 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. 'daki kariyerine Mainz ile başlayan Subotic yıldızını parlattığı Dortmund'da, defanstaki partneri ünlü Alman stoper Hummels'le müthiş bir ikili oluşturdu. Dortmund'da 263 maçta, 18 gol attı. 36 kez milli olan tecrübeli futbolcu, Dortmund'da 2'şer kez lig, kupa ve şampiyonlukları tattı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic, sonrasında 'da St Etienne ve son olarak Bundesliga'da U.Berlin forması giydi.

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