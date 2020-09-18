Subotic Süper Lig'de!

Transferin hareketli kulüplerinden Denizlispor, ilk hafta 5-1'lik Göztepe bozgunu sonrası savunmaya takviye arayışında mutlu sona ulaştı. Horozlar, teknik direktör Robert Prosinecki'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'le her konuda anlaşmaya vardı. Yaklaşık 3 hafta önce maddi konularda anlaşamadığı Sırp stoperle, bu kez ortak noktada birleşen yeşil-siyahlı kurmaylar, sağlık kontrolleri sonrasında bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

HUMMELS'LE EFSANE OLDULAR

Geçen sezon 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan Subotic yıldızını parlattığı Dortmund'da, defanstaki partneri ünlü Alman stoper Hummels'le müthiş bir ikili oluşturdu. Dortmund'da 263 maçta, 18 gol attı. 36 kez milli olan tecrübeli futbolcu, Dortmund'da 2'şer kez lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları tattı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic, sonrasında Fransa'da St Etienne ve son olarak Bundesliga'da U.Berlin forması giydi.