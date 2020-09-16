Fabiano bitti, sıra Ekici’de

Lige 5-1'lik Göztepe hezimetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, Fabiano Leismann'ı kadroya kattı. Bonservisi Brezilya ekibi Palmeiras'ta olan geçen sezonu Portekiz'in Boavista takımında geçiren 28 yaşındaki futbolcu resmen açıklandı. İki yıllık sözleşme yapılan Leinsmann, geçen sezon Portekiz'de 28 maça çıkıp iki asist yaptı. Yeşil-siyahlıların, F.Bahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici'yle de görüştüğü öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 13 maça çıkarken 2 asist yaptı.