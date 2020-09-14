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Denizlispor'da değişim zamanı

'in ilk haftasında deplasmanda 'ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan , cumartesi günü evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:43
Denizlispor'da değişim zamanı

'in ilk haftasında deplasmanda 'ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan , cumartesi günü evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Haftaya moralsiz giren yeşil-siyahlılarda teknik direktör 'nin futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, Hırvat teknik adamın kadroda revizyona gideceği bildirildi.

Futbolcularından saha içinde daha fazla iletişim kurmalarını isteyen Prosinecki'nin, "Daha fazla mücadele etmeliyiz, daha istekli olmalıyız. Göztepe maçını unutacağız. Ancak bundan sonraki haftalarda herkes giydiği formanın hakkını verecek" cümlelerini kullandığı vurgulandı.

Tecrübeli çalıştırıcının, Trabzonspor karşılaşmasında kaleyi Cenk'ten alıp yeni transfer 'a devredeceği bildirildi. Ayrıca Prosinecki'nin Şilili kanat oyuncusu Sagal'a da hafta sonunda 11'de görev vereceği vurgulandı.