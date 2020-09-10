Denizli’ye Malatya’dan 2 savunmacı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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’ye ’dan 2 savunmacı

Denizli’ye Malatya’dan 2 savunmacı

Denizlispor, 'dan ve 'i kadrosuna kattı.

Denizlispor, 'dan ve 'i kadrosuna kattı. Horoz'da daha önce 2012'de A2 takımında oynayan 29 yaşındaki sol bek Sakıb ile 'da Le Havre'den yetişen, geçen sezon 'ya transfer olan 22 yaşındaki sağ bek Özer, imzayı attı.
  1. 10.9.2020
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