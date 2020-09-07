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07 Eylül 2020, Pazartesi
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’da iki imza yakın

Denizlispor’da iki imza yakın

kaleciler Pantilimon ve , Alman orta saha Bakalorz ile Boşnak golcü Mesanovic'i kadrosuna katan , bu haftaki maçına kadar iki müjde daha peşinde.

kaleciler Pantilimon ve , Alman orta saha Bakalorz ile Boşnak golcü Mesanovic'i kadrosuna katan , bu haftaki maçına kadar iki müjde daha peşinde. Horozlar'ın anlaşmaya vardığı en az 2 ismi daha açıklayacağı öğrenildi.
  1. 7.9.2020
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