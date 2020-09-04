Son dakika transfer haberi: Costel Pantilimon Denizlispor'da! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Denizlispor Costel Pantilimon Denizlispor'da!

Son dakika haberi: Denizlispor'da!

Son dakika transfer haberi: Costel Pantilimon Denizlispor'da!

İddialı bir kadro kurmak isteyen Denizlispor kaleyi sağlama aldı. Yeşil-siyahlılar, 33 yaşındaki Rumen file bekçisi 'u renklerine bağladı.

'in başlamasına az bir süre kala Denizlispor'dan üst üste hamleler gelmeye başladı. Son olarak Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ege temsilcisi, kaleye yıldız bir ismi etti.

Yeşil-siyahlılar, 33 yaşındaki Rumen file bekçisi 'u renklerine bağladığını açıkladı.

Kariyerinde Politehnica Timisoara, , Sunderland, Watford, gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya 'nın kalesini korudu.


  1. 04.09.2020
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