Son dakika transfer haberi: Costel Pantilimon Denizlispor'da!
İddialı bir kadro kurmak isteyen Denizlispor kaleyi sağlama aldı. Yeşil-siyahlılar, 33 yaşındaki Rumen file bekçisi Costel Pantilimon'u renklerine bağladı.
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Denizlispor'dan üst üste hamleler gelmeye başladı. Son olarak Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ege temsilcisi, kaleye yıldız bir ismi transfer etti.
Yeşil-siyahlılar, 33 yaşındaki Rumen file bekçisi Costel Pantilimon'u renklerine bağladığını açıkladı.
Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı'nın kalesini korudu.
Bir Çin atasözü; "Bazı horozlar uçabilir."??— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) September 4, 2020
Denizlispor'a hoş geldin Costel Pantilimon!
Bugün 15.30'da düzenlenecek imza töreni için Instagram canlı yayınında görüşmek üzere!#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/ijSuPecr6Y
- 04.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Costel Pantilimon Denizlispor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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