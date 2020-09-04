Son dakika transfer haberi: Costel Pantilimon Denizlispor'da!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Denizlispor'dan üst üste hamleler gelmeye başladı. Son olarak Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ege temsilcisi, kaleye yıldız bir ismi transfer etti.

Yeşil-siyahlılar, 33 yaşındaki Rumen file bekçisi Costel Pantilimon'u renklerine bağladığını açıkladı.

Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı'nın kalesini korudu.





