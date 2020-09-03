Denizlispor Dortmund'lu efsane stoperini bitirdi! Neven Subotic... - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Dortmund'lu efsane stoperini bitirdi! ...

Denizlispor Dortmund'lu efsane stoperini bitirdi! Neven Subotic...

, Dortmund’la 2’şer kez lig, kupa ve Süper Kupa kazanan, Bundesliga ekibi U.Berlin’deki 31 yaşındaki Sırp yıldızla, sağlık kontrolü sonrası imza atacak.

Transferin hareketli kulüplerinden , bir bomba daha patlattı. Son olarak Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Horozlar, Teknik direktör Robert Prosinecki'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen 'le de imza aşamasına geldi.

Alman temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stoperle anlaşan yeşil-siyahlılar, Türkiye'ye getirdiği Subotic'le sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayacak.

HUMMELS'LE EFSANE OLDULAR
Geçen sezon 23 maça çıkan Subotic, 1 kez de ağları havalandırdı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan Subotic yıldızını parlattığı Dortmund'da, defanstaki partneri ünlü Alman stoper Hummels'le müthiş bir ikili oluşturdu.

Dortmund'da 263 maçta, 18 gol attı. 36 kez milli olan tecrübeli futbolcu, Dortmund'da 2'şer kez lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları tattı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic, sonrasında Fransa'da St Etienne ve son olarak Bundesliga'da U.Berlin forması giydi.

  1. 3.9.2020
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