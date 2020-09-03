Denizlispor Dortmund'lu efsane stoperini bitirdi! Neven Subotic...
Denizlispor, Dortmund’la 2’şer kez lig, kupa ve Süper Kupa kazanan, Bundesliga ekibi U.Berlin’deki 31 yaşındaki Sırp yıldızla, sağlık kontrolü sonrası imza atacak.
Transferin hareketli kulüplerinden Denizlispor, bir bomba daha patlattı. Son olarak Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Horozlar, Teknik direktör Robert Prosinecki'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'le de imza aşamasına geldi.
Alman temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stoperle anlaşan yeşil-siyahlılar, Türkiye'ye getirdiği Subotic'le sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayacak.
HUMMELS'LE EFSANE OLDULAR
Geçen sezon 23 maça çıkan Subotic, 1 kez de ağları havalandırdı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan Subotic yıldızını parlattığı Dortmund'da, defanstaki partneri ünlü Alman stoper Hummels'le müthiş bir ikili oluşturdu.
Dortmund'da 263 maçta, 18 gol attı. 36 kez milli olan tecrübeli futbolcu, Dortmund'da 2'şer kez lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları tattı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic, sonrasında Fransa'da St Etienne ve son olarak Bundesliga'da U.Berlin forması giydi.
- 3.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor Dortmund'lu efsane stoperini bitirdi! Neven Subotic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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