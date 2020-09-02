Denizlispor'dan Fenerbahçe'ye Neven Subotic çalımı! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan Fenerbahçe'ye çalımı!

Denizlispor'dan Fenerbahçe'ye Neven Subotic çalımı!

Stoper çalışmalarına devam eden dünyaca tanınan bir ismi gündemine aldı. Yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan deneyimli stoper için girişimlere başladı.

'de döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncubu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan , Fenerbahçe'nin stoper gündemine gelen 'i kadrosuna katmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekip, Bundesliga ekiplerinden Union 'de forma giyen Subotic'i transfer etmek için girişimlere başladı. Denizlispor'un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stopere teklif yaptığı belirtildi. Yıldız oyuncuyla masaya oturan yönetimin anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Teknik direktör 'nin tecrübeli defans oyuncusunu kadroda görmek istediği ifade edildi.

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. 'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra 'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında ve Union Berlin formalarını giydi.

  1. 02.09.2020
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