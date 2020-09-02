Denizlispor'dan Fenerbahçe'ye Neven Subotic çalımı!
Stoper çalışmalarına devam eden Denizlispor dünyaca tanınan bir ismi gündemine aldı. Yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan deneyimli stoper Neven Subotic için girişimlere başladı.
Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncubu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Denizlispor, Fenerbahçe'nin stoper gündemine gelen Neven Subotic'i kadrosuna katmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekip, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Subotic'i transfer etmek için girişimlere başladı. Denizlispor'un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stopere teklif yaptığı belirtildi. Yıldız oyuncuyla masaya oturan yönetimin anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin tecrübeli defans oyuncusunu kadroda görmek istediği ifade edildi.
Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.
- 02.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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