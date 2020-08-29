Horoz’a 2.03’lük dev kaleci - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Horoz’a 2.03’lük dev kaleci

Horoz’a 2.03’lük dev kaleci

Horoz’a 2.03’lük dev kaleci

Kaleye takviye arayışlarını sürdüren Denizlispor, rotasını 'ye çevirdi.

Kaleye takviye arayışlarını sürdüren Denizlispor, rotasını 'ye çevirdi. Horozlar, İngiltere Championship ekibi N.Forest'ın Romanyalı file bekçisi 'u gündemine aldı. 2.03 boyundaki dev eldiven, 27 kez milli olurken, geçen sezon kiralık oynadığı G.Kıbrıs ekibi O.Lefkoşa'da 6 maçta ter döktü.

  1. 29.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz’a 2.03’lük dev kaleci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA