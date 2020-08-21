Denizlispor Hugo Rodallega ile yeniden anlaşma sağladı
Süper Lig ekibi Denizlispor, takımdan ayrılacağı iddia edilen Hugo Rodallega ile yeniden anlaştı. Kolombiyalı golcü 1 sezon daha yeşil-siyahlı kulüpte forma giyecek.
Süper Lig ekibi Denizlispor, yıldız futbolcusu Hugo Rodallega ile yeniden anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre yeşil-beyazlı kulüp, Kolombiyalı golcünün sözleşmesini 1 sezon daha uzatma kararı aldı.
Rodallega geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 31 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri havalandırmıştı.
- 21.08.2020
- Galatasaray Scott Piri'nin göreve başladığını resmen açıkladı
- Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
- Igor Tudor'un yeni görevi resmen açıkladı! Juventus'ta Merih Demiral ile buluşacak
- Fenerbahçeli yıldızın menajeri açıkladı! "Engel görmüyorum"
- Dev final öncesi Zanetti'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı!
- Ve Galatasaray sahnede! İlk maç...
- Erol Bulut yönetime bildirdi! O isimleri kadroda görmek istemiyor
- Galatasaray'a ön libero transferinde Tottenham rakip oldu!
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor Hugo Rodallega ile yeniden anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.