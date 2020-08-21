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21 Ağustos 2020, Cuma
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Denizlispor ile yeniden anlaşma sağladı

Denizlispor Hugo Rodallega ile yeniden anlaşma sağladı

ekibi Denizlispor, takımdan ayrılacağı iddia edilen ile yeniden anlaştı. Kolombiyalı golcü 1 sezon daha yeşil-siyahlı kulüpte forma giyecek.

ekibi Denizlispor, yıldız futbolcusu ile yeniden anlaşmaya vardı. Spor'un haberine göre yeşil-beyazlı kulüp, Kolombiyalı golcünün sözleşmesini 1 sezon daha uzatma kararı aldı.

Rodallega geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 31 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri havalandırmıştı.

  1. 21.08.2020
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