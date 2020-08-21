Denizlispor Hugo Rodallega ile yeniden anlaşma sağladı

Süper Lig ekibi Denizlispor, yıldız futbolcusu Hugo Rodallega ile yeniden anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre yeşil-beyazlı kulüp, Kolombiyalı golcünün sözleşmesini 1 sezon daha uzatma kararı aldı.

Rodallega geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 31 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri havalandırmıştı.