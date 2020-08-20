Denizlispor Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat istifa etti
Süper Lig ekibi Denizlispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübün futbol şube sorumlusu Ali Fırat, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yukatel Denizlispor'da profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, görevinden istifa etti.
Sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklayan Denizlispor Asbaşkanı Fırat, "Çok sevdiğim 5 yıldır severek büyük bir heyecan ve onurla görev yaptığım Denizlispor'dan bugün itibarıyla israfa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beraber çalıştığım yönetici arkadaşlarıma teknik ekibe kulüp çalışanlarına futbolcu kardeşlerime taraftarlarımıza, basın emekçisi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim" dedi.
- 20.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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