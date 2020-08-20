Denizlispor Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat istifa etti - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Denizlispor Profesyonel istifa etti

Denizlispor Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat istifa etti

ekibi Denizlispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübün , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yukatel Denizlispor'da profesyonel , görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklayan Denizlispor Asbaşkanı Fırat, "Çok sevdiğim 5 yıldır severek büyük bir heyecan ve onurla görev yaptığım Denizlispor'dan bugün itibarıyla israfa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beraber çalıştığım yönetici arkadaşlarıma teknik ekibe kulüp çalışanlarına futbolcu kardeşlerime taraftarlarımıza, basın emekçisi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

  1. 20.08.2020
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