Amini’de sona doğru

Prosinecki'yle anlaştıktan sonra transfere hız veren Denizlispor, Alman orta saha Bakalorz'un ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılarda, aylardır transferi için uğraşılan Avustralyalı orta saha Mustafa Amini'nin imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. Danimarka Süper Lig ekiplerinden Aarhus'dan ayrılan 27 yaşındaki Amini, 2011'de B.Dortmund'a transfer olmuş, 2015'e kadar çeşitli takımlarda kiralık oynamış Alman devinde forma şansı bulamamıştı. 8 kez milli olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 22 kez ilk 11'de görev aldığı takımıyla, 27 maçta 2 gol, 1 asist yaptı, 5 de sarı kart gördü. Öte yandan yein sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Horozlar'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

KALEYE URUGUAYLI CAMPANA

Kaleci Cenk Gönen'i 10 yıl sonra yuvaya döndüren Denizlispor'un, 3 yıldır forma giydiği Arjantin ekibi İndependiente'den ayrılan 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Martin Kampana'yla görüştüğü öne sürüldü. 5 kez milli olan 1.86 boyundaki tecrübeli eldiven, geçen sezon 26 maçta ter döküp, kalesinde 27 gol gördü.