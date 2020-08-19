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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Amini’de sona doğru

Amini’de sona doğru

Denizli, transferi için büyük uğraş verdiği Aarhus’tan ayrılan Avustralyalı milli orta sahayla prensipte anlaştı.

Prosinecki'yle anlaştıktan sonra transfere hız veren Denizlispor, Alman orta saha Bakalorz'un ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılarda, aylardır transferi için uğraşılan Avustralyalı orta saha Mustafa Amini'nin imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. Danimarka ekiplerinden Aarhus'dan ayrılan 27 yaşındaki Amini, 2011'de B.Dortmund'a olmuş, 2015'e kadar çeşitli takımlarda kiralık oynamış Alman devinde forma şansı bulamamıştı. 8 kez milli olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 22 kez ilk 11'de görev aldığı takımıyla, 27 maçta 2 gol, 1 asist yaptı, 5 de sarı kart gördü. Öte yandan yein sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Horozlar'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

KALEYE URUGUAYLI CAMPANA
Kaleci 'i 10 yıl sonra yuvaya döndüren Denizlispor'un, 3 yıldır forma giydiği Arjantin ekibi İndependiente'den ayrılan 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Martin Kampana'yla görüştüğü öne sürüldü. 5 kez milli olan 1.86 boyundaki tecrübeli eldiven, geçen sezon 26 maçta ter döküp, kalesinde 27 gol gördü.

  1. 19.8.2020
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