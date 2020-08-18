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18 Ağustos 2020, Salı
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Michalak sesleri

Michalak sesleri

’de korkulu rüya görmek istemeyen Denizlispor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde forma giyen ’ı radarına aldı.

'de korkulu rüya görmek istemeyen Denizlispor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen 'ı radarına aldı. Başkent ekibinin takımı Akhmat Grozny'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı sağ kanat, devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerde 14 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
  1. 18.8.2020
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