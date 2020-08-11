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11 Ağustos 2020, Salı
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Oğuz’la 3 yıl daha devam

Denizli Oğuz’la 3 yıl daha devam

Denizlispor iç transferde 'nun ardından diğer stoperi 'la da anlaşma sağladı.

Yapılan görüşmelerin ardından Oğuz, yeşil-siyahlılarla 3 yıllık sözleşme yeniledi. Mustafa ve Oğuz'la nikah tazeleyen Denizlispor sağ beki 'yla da prensipte anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Ali Çetin, İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

  1. 11.8.2020
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