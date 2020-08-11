Denizli Oğuz’la 3 yıl daha devam

Yapılan görüşmelerin ardından Oğuz, yeşil-siyahlılarla 3 yıllık sözleşme yeniledi. Mustafa ve Oğuz'la nikah tazeleyen Denizlispor sağ beki Zeki Yavru'yla da prensipte anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Ali Çetin, İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.