Kartop: Bu tarz maçlara çok çıktık - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kartop: Bu tarz maçlara çok çıktık

Kartop: Bu tarz maçlara çok çıktık

hocası Levent Kartop, ligde kalma yolunda camia ve şehir olarak Ankaragücü maçına odaklandıklarını söyledi.

Kartop, "Tüm sezonun emeğinin karşılığını bu maçta almak istiyoruz. Allah'ın izniyle 90 dakika sonunda ligde kalmak istiyoruz. Futbolculuk dönemimizde bu tarz dönüm noktası maçları çok oynadık. Hep alnımızın akıyla çıktık. Bu sezonu da en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

  1. 25.7.2020
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