Kartop: Bu tarz maçlara çok çıktık

Kartop, "Tüm sezonun emeğinin karşılığını bu maçta almak istiyoruz. Allah'ın izniyle 90 dakika sonunda ligde kalmak istiyoruz. Futbolculuk dönemimizde bu tarz dönüm noktası maçları çok oynadık. Hep alnımızın akıyla çıktık. Bu sezonu da en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.