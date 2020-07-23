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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Yerimiz her zaman

Yerimiz her zaman Süper Lig

'de Başkan Yardımcısı , A.Gücü maçına çok iyi motive olduklarını söyledi.

'de Başkan Yardımcısı , A.Gücü maçına çok iyi motive olduklarını söyledi. Şanlıkan, "Denizlispor'un yeri her zaman 'dir. Camia olarak kenetlendik. A.Gücü'nün düşmesi bizi ilgilendirmiyor, biz kendi işimize bakacağız" dedi.
  1. 23.7.2020
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