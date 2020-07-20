Denizlispor lige tutunmak istiyor! 1 puan...
Süper Lig'de son haftaya yaklaşılırken, topladığı 35 puanla Yeni Malatyaspor'un 3 puan önünde olan Yukatel Denizlispor, son hafta karşılaşacağı rakibi Ankaragücü'nden en az 1 puan alması gerekiyor.
Alanyaspor deplasmanında 90+5. dakikada Onur Bulut'un golüne engel olamayan Yukatel Denizlispor, dış sahada üst üste 9. karşılaşmada galip gelemedi.
Haftayı 35 puan ve averajla 14. sırada kapatan Yukatel Denizlispor'un ligde kalabilmesi için son hafta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçtan en az 1 puan alması gerekiyor.
Lige veda eden MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek 2 takım için 4 aday bulunuyor. Yukatel Denizlispor'un yanı sıra Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un düşme ihtimali var.
Düşme hattındaki aynı puana sahip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un 3 puan önünde yer alan yeşil-siyahlı ekibin gelecek hafta mağlup olması halinde ligde kalıp kalmayacağı averaj hesabına kalabilir.
OLASILIKLAR
Düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Yukatel Denizlispor'un Kayserispor veya BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Denizli ekibi rakiplerinin gerisinde kalacak.
Çaykur Rizespor'un en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde ise BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor lige veda edecek.
Hes Kablo Kayserispor'un puan kaybı ve Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un puan eşitliğinde ise Kayseri ekibiyle BtcTurk Yeni Malatyaspor ligden düşecek.
- 20.07.2020
- Tolgay Arslan'a transfer buluşması! Almanlar duyurdu
- Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı
- İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!
- Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu
- Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor lige tutunmak istiyor! 1 puan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.