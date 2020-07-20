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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Denizlispor Denizlispor lige tutunmak istiyor! 1 puan...

Denizlispor lige tutunmak istiyor! 1 puan...

Denizlispor lige tutunmak istiyor! 1 puan...

'de son haftaya yaklaşılırken, topladığı 35 puanla 'un 3 puan önünde olan , son hafta karşılaşacağı rakibi Ankaragücü'nden en az 1 puan alması gerekiyor.

deplasmanında 90+5. dakikada Onur Bulut'un golüne engel olamayan , dış sahada üst üste 9. karşılaşmada galip gelemedi.

Haftayı 35 puan ve averajla 14. sırada kapatan Yukatel Denizlispor'un ligde kalabilmesi için son hafta ile oynayacağı maçtan en az 1 puan alması gerekiyor.

Lige veda eden MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek 2 takım için 4 aday bulunuyor. Yukatel Denizlispor'un yanı sıra , ve 'un düşme ihtimali var.

Düşme hattındaki aynı puana sahip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un 3 puan önünde yer alan yeşil-siyahlı ekibin gelecek hafta mağlup olması halinde ligde kalıp kalmayacağı averaj hesabına kalabilir.

OLASILIKLAR
Düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Yukatel Denizlispor'un Kayserispor veya BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Denizli ekibi rakiplerinin gerisinde kalacak.

Çaykur Rizespor'un en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde ise BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor lige veda edecek.

Hes Kablo Kayserispor'un puan kaybı ve Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un puan eşitliğinde ise Kayseri ekibiyle BtcTurk Yeni Malatyaspor ligden düşecek.

  1. 20.07.2020
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