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19 Temmuz 2020, Pazar
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Son haftaya bırakmayacak

Son haftaya bırakmayacak

Denizlispor, deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak. Puan veya puanlar aldığı takdirde rakiplerinin takılmasıyla son haftaya rahat girecek.

Denizlispor, deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak. Puan veya puanlar aldığı takdirde rakiplerinin takılmasıyla son haftaya rahat girecek. 1 puan dahi alsa aynı saatte şampiyonluğu garantileme peşindeki 'e yenilirse Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçında kazanan kim olursa olsun ligde kalacak.
  1. 19.7.2020
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