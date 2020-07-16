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16 Temmuz 2020, Perşembe
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atağı

Estupinan atağı

 maçında 73'te girip ağları sarsan ve galibiyeti getiren , 'süper yedek' olarak anılmaya başlandı.

maçında 73'te girip ağları sarsan ve galibiyeti getiren , 'süper yedek' olarak anılmaya başlandı. Horoz, 7 gole ulaşıp, 6 gol atan Rodallega'yı geçen 23 yaşındaki Kolombiyalı'nın bonservisini kiralık geldiği Guimaraes'ten almak istiyor.

  1. 16.7.2020
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