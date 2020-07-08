Ne penaltısı!

Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'e yenilen Denizlispor'da hakem Abdulkadir Bitigen ve VAR hakemi Bahattin Şimşek'e tepki vardı. Başakşehir'in kazandığı penaltı pozisyonunda meşin yuvarlağın eline çarptığı isim olan Mustafa Yumlu maç sonu öfkeliydi. Yumlu "Maalesef Abdulkadir Bitigen nereden ne gördü anlamadım. El verdi. İkinci yarı Clichy'nin pozisyonu vardı. Benimkinin aynısıydı. Elime vurdu ama dirseğime yapışıktı. VAR hakemleri ne söyledi merak ediyorum. Neler dönüyor anlamadık" ifadelerini kullandı. Yumlu tepki dolu sözlerini şöyle tamamladı: "Alın terimizle mücadele ediyoruz. İyi niyetimizi suistimal etmesinler. Başakşehir güçlü ama farklı şeyler dönüyor sahada. Biz ligde kalmak istiyoruz. Kimse bu takımdan ümidini kesmesin. Biz bu takımı kümede tutarız yeter ki Başakşehir maçındaki gibi farklı etkenler işin içine girmesin"