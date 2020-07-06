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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Uygun’un yerine Erdoğan favori

Uygun’un yerine Erdoğan favori

Ligde son 4 maçında 3 yenilgi alan ve son olarak G.Antep FK'ye kaybeden Denizlispor'da 'la yollar ayrılmıştı. Yönetim, listesinin başındaki geçtiğimiz hafta F.Karagümrük'ten ayrılan 'la görüştü ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Ligde son 4 maçında 3 yenilgi alan ve son olarak G.Antep FK'ye kaybeden Denizlispor'da 'la yollar ayrılmıştı. Yönetim, listesinin başındaki geçtiğimiz hafta F.Karagümrük'ten ayrılan 'la görüştü ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

  1. 6.7.2020
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