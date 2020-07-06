Uygun’un yerine Erdoğan favori

Ligde son 4 maçında 3 yenilgi alan ve son olarak G.Antep FK'ye kaybeden Denizlispor'da Bülent Uygun'la yollar ayrılmıştı. Yönetim, listesinin başındaki geçtiğimiz hafta F.Karagümrük'ten ayrılan Ömer Erdoğan'la görüştü ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.