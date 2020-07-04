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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Horoz şokta!

Horoz şokta!

Tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren Denizlispor, evindeki maçta Güray Vural’ın enfes füzesiyle yıkıldı. Horoz, altın değerinde bir 3 puan yitirdi

Ateş hattından uzaklaşmak amacındaki Denizlispor, sahasında Gazi-antepspor'a yenilerek ağır bir yara aldı: 0-1. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibi Denizlispor'dan geldi. 14. dakikada 'nun ortasında 'a gelmekte olan ortayı Djilobodji kornerle savuşturdu. 10 dakika sonra 'in golü geldi. Maxim'in ortasında topla buluşan Güraş, ceza sahası dışından nefis bir füze çıkardı. Üst direğe de çarpan top filelere gitti ve ilk yarı bu golle sona erdi.

İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip Gaziantep'ti. Kaleci Tolgahan, Güray vural'a ikinci gol şansı tanımızken, Kayode'nin kafa şutu direkten döndü. Gaziantep, uzun bir aradan sonra (7 hafta) deplasmandan galibiyetle dönerken puanını 38'e yükseltti. Tehlikeli bölgenin sınırındaki Denizlispor haftayı puansız kapatırken sahasında çok önemli bir avantajı yitirdi. haftaya deplasmanına gidecek.

MAÇ SONRASINDA GERİLİM VARDI
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Gaziantep FK'li oyuncuların sevinç gösterisi üzerine yaşanan gerginlikte, protokol tribününden sahaya plastik su şişesi atıldı. Bazı şişeler Gaziantep'in hocası Sumudica'ya geldi. Kısa süren tepkiler sonrası her iki takım soyunma odasına gitti.

  1. 4.7.2020
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