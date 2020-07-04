Horoz şokta!

Ateş hattından uzaklaşmak amacındaki Denizlispor, sahasında Gazi-antepspor'a yenilerek ağır bir yara aldı: 0-1. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibi Denizlispor'dan geldi. 14. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında Recep Niyaz'a gelmekte olan ortayı Djilobodji kornerle savuşturdu. 10 dakika sonra Gaziantep'in golü geldi. Maxim'in ortasında topla buluşan Güraş, ceza sahası dışından nefis bir füze çıkardı. Üst direğe de çarpan top filelere gitti ve ilk yarı bu golle sona erdi.



İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip Gaziantep'ti. Kaleci Tolgahan, Güray vural'a ikinci gol şansı tanımızken, Kayode'nin kafa şutu direkten döndü. Gaziantep, uzun bir aradan sonra (7 hafta) deplasmandan galibiyetle dönerken puanını 38'e yükseltti. Tehlikeli bölgenin sınırındaki Denizlispor haftayı puansız kapatırken sahasında çok önemli bir avantajı yitirdi. Denizli haftaya Başakşehir deplasmanına gidecek.



MAÇ SONRASINDA GERİLİM VARDI

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Gaziantep FK'li oyuncuların sevinç gösterisi üzerine yaşanan gerginlikte, protokol tribününden sahaya plastik su şişesi atıldı. Bazı şişeler Gaziantep'in hocası Sumudica'ya geldi. Kısa süren tepkiler sonrası her iki takım soyunma odasına gitti.