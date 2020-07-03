Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK | CANLI - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK | CANLI

-Gaziantep FK | CANLI

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK | CANLI

'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Her iki takım da kazanarak küme düşme hattıyla arasını iyice açmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'de heyecan 30. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Denizlispor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER
Denizlispor: Tolgahan, T. Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega.

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 21:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA