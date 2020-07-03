Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Her iki takım da kazanarak küme düşme hattıyla arasını iyice açmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de heyecan 30. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Denizlispor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER
Denizlispor: Tolgahan, T. Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega.
Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 21:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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