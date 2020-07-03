Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de heyecan 30. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, T. Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega.

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim.