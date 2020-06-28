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28 Haziran 2020, Pazar
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negatif

Denizli negatif

'de haftayı deplasmanında geçirecek Denizlispor'da futbolculara koronavirüs testi yapıldı.

'de haftayı deplasmanında geçirecek Denizlispor'da futbolculara koronavirüs testi yapıldı. Horozlarda tüm testler negatif çıktı. Teknik direktör "5 gollü yenilgisi bize yakışmadı. Bu skoru unutturmamız gerekiyor. Rizespor'u mağlup ederek taraftarımıza hediye vermek istiyoruz" diye konuştu.
  1. 28.6.2020
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