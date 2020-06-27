Denizli’den tazminat - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Denizli’den tazminat

’den tazminat

Denizli’den tazminat

Denizlispor, 5. haftada gönderdiği 'e tam 1 milyon 546 bin 666 TL 67 kuruş ödeme yapacak.

Denizlispor, 5. haftada gönderdiği 'e tam 1 milyon 546 bin 666 TL 67 kuruş ödeme yapacak. Takımdan ayrıldıktan sonra alacağını istemesi üzerine 'ret' cevabı alan İldiz'in yaptığı itiraz sonuçlandı. Yeşil-siyahlı kulüp faiziyle ödeme yapacak.
  1. 27.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’den tazminat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA