Denizlispor’da başarı sözü

Denizlispor'un yıldız isimleri Mustafa Yumlu ve Oscar Estupinan, dün basının karşısına çıktı. Beşiktaş karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Mustafa, "Taraftarları hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Camiamızın panik yapmasına gerek yok. Üstümüze düşeni yapacağız" dedi. Kolombiyalı Estupinan ise, "Bizim için bütün maçlar çok önemli. Çaykur Rizespor maçı kritik karşılaşma. Kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.



UYGUN'DAN 2. DALYA

Denizli Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rize maçıyla birlikte ayrı bir heyecanı daha yaşayacak. Süper Lig kariyerinde 8 farklı takımda görev alan 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde ligde 2. kez dalya diyecek. Bülent Uygun, 200. Maça çıkacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyip, "Umarım daha nice 200 maça çıkarım" dedi.