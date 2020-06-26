Denizlispor’da başarı sözü
Denizlispor'un yıldız isimleri Mustafa Yumlu ve Oscar Estupinan, dün basının karşısına çıktı. Beşiktaş karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Mustafa, "Taraftarları hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Camiamızın panik yapmasına gerek yok. Üstümüze düşeni yapacağız" dedi.
Denizlispor'un yıldız isimleri Mustafa Yumlu ve Oscar Estupinan, dün basının karşısına çıktı. Beşiktaş karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Mustafa, "Taraftarları hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Camiamızın panik yapmasına gerek yok. Üstümüze düşeni yapacağız" dedi. Kolombiyalı Estupinan ise, "Bizim için bütün maçlar çok önemli. Çaykur Rizespor maçı kritik karşılaşma. Kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.
UYGUN'DAN 2. DALYA
Denizli Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rize maçıyla birlikte ayrı bir heyecanı daha yaşayacak. Süper Lig kariyerinde 8 farklı takımda görev alan 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde ligde 2. kez dalya diyecek. Bülent Uygun, 200. Maça çıkacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyip, "Umarım daha nice 200 maça çıkarım" dedi.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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