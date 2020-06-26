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26 Haziran 2020, Cuma
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’da başarı sözü

Denizlispor’da başarı sözü

'un yıldız isimleri ve , dün basının karşısına çıktı. karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Mustafa, "Taraftarları hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Camiamızın panik yapmasına gerek yok. Üstümüze düşeni yapacağız" dedi.

'un yıldız isimleri ve , dün basının karşısına çıktı. karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Mustafa, "Taraftarları hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Camiamızın panik yapmasına gerek yok. Üstümüze düşeni yapacağız" dedi. Kolombiyalı Estupinan ise, "Bizim için bütün maçlar çok önemli. maçı kritik karşılaşma. Kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

UYGUN'DAN 2. DALYA
Denizli Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rize maçıyla birlikte ayrı bir heyecanı daha yaşayacak. Süper Lig kariyerinde 8 farklı takımda görev alan 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde ligde 2. kez dalya diyecek. Bülent Uygun, 200. Maça çıkacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyip, "Umarım daha nice 200 maça çıkarım" dedi.

  1. 26.6.2020
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