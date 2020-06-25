Uygun'dan uyarı
Süper Lig'de Sivasspor yenilgisinin ardından sahasında oynadığı Beşiktaş'a 5-1 mağlup olarak düşme potasına yaklaşan Denizlispor'da, deplasmandaki kritik Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Bülent Uygun, takımını motive etmeye çalışıyor.
Süper Lig'de Sivasspor yenilgisinin ardından sahasında oynadığı Beşiktaş'a 5-1 mağlup olarak düşme potasına yaklaşan Denizlispor'da, deplasmandaki kritik Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Bülent Uygun, takımını motive etmeye çalışıyor. Üst üste iki mağlubiyet sonrasında morali bozulan futbolcularına uyarılarda bulunan Bülent Uygun, "Taraftarımızı yeterince üzdük. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını unutturacağız. Rizespor karşılaşması çok kritik bir hal aldı. Yeniden çıkışa geçip alt sıralardan uzaklaşacağız" ifadelerini kullandı.
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Ege ekibinde Rize maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu da Bülent Uygun'u sıkıntıya soktu. Bülent Uygun'un alt sıralardan kurtulma yolunda büyük önem taşıyan maçın kadrosunda geniş çapta değişiklik yapacağı kaydedildi. Cezalı stoper Oğuz Yılmaz ve sağ bek Zeki Yavru'nun yanı sıra sakatlıkları süren orta sahalar Recep Niyaz, Onazi ve Sackey'den yararlanamayacak deneyimli teknik adamın, Oğuz'un yokluğunda savunmanın ortasında Ben Youssef'e şans vereceği öğrenildi.
OSCAR GÖREVE
Sivas ve Beşiktaş maçlarında Olcay Şahan'dan beklediği katkıyı alamayan Bülent Uygun, Rize karşısında yerine Oscar Estupinan'ı hazırlıyor. Tecrübeli hocanın, Beşiktaş maçında sonradan giren ve takımının tek golünü kaydeden Estupinan'ı değerlendireceği bildirildi.
- 25.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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