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25 Haziran 2020, Perşembe
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Uygun'dan uyarı

Uygun'dan uyarı

'de yenilgisinin ardından sahasında oynadığı 'a 5-1 mağlup olarak düşme potasına yaklaşan Denizlispor'da, deplasmandaki kritik karşılaşması öncesinde Teknik Direktör , takımını motive etmeye çalışıyor.

Süper Lig'de yenilgisinin ardından sahasında oynadığı 'a 5-1 mağlup olarak düşme potasına yaklaşan Denizlispor'da, deplasmandaki kritik karşılaşması öncesinde Teknik Direktör , takımını motive etmeye çalışıyor. Üst üste iki mağlubiyet sonrasında morali bozulan futbolcularına uyarılarda bulunan Bülent Uygun, "Taraftarımızı yeterince üzdük. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını unutturacağız. Rizespor karşılaşması çok kritik bir hal aldı. Yeniden çıkışa geçip alt sıralardan uzaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Ege ekibinde maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu da Bülent Uygun'u sıkıntıya soktu. Bülent Uygun'un alt sıralardan kurtulma yolunda büyük önem taşıyan maçın kadrosunda geniş çapta değişiklik yapacağı kaydedildi. Cezalı stoper ve sağ bek 'nun yanı sıra sakatlıkları süren orta sahalar , Onazi ve Sackey'den yararlanamayacak deneyimli teknik adamın, Oğuz'un yokluğunda savunmanın ortasında Ben Youssef'e şans vereceği öğrenildi.

OSCAR GÖREVE
ve Beşiktaş maçlarında 'dan beklediği katkıyı alamayan Bülent Uygun, Rize karşısında yerine Oscar Estupinan'ı hazırlıyor. Tecrübeli hocanın, Beşiktaş maçında sonradan giren ve takımının tek golünü kaydeden Estupinan'ı değerlendireceği bildirildi.

  1. 25.6.2020
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