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23 Haziran 2020, Salı
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’da eksik sıkıntısı

Denizlispor’da eksik sıkıntısı

'da moraller bozuk. mağlubiyeti sonrası 'tan alınan 5-1'lik yenilgiyle düşme hattıyla arasında 4 puan kalan 'da gözler, kritik deplasmanına çevrildi.

'da moraller bozuk. mağlubiyeti sonrası 'tan alınan 5-1'lik yenilgiyle düşme hattıyla arasında 4 puan kalan 'da gözler, kritik deplasmanına çevrildi. Ege ekibinde cezalı Oğuz ve Zeki'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Recep, Onazi ile Sackey yok.
  1. 23.6.2020
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