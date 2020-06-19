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19 Haziran 2020, Cuma
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Horoz ’a bileniyor

Horoz Beşiktaş’a bileniyor

Denizlispor'da , futbolcularıyla bir toplantı yaptı, maçını unutmaları gerektiğinin altını çizip, maçında alacakları başarılı sonucun önemine dikkati çekti.

Denizlispor'da Bülent Uygun, futbolcularıyla bir toplantı yaptı, maçını unutmaları gerektiğinin altını çizip, maçında alacakları başarılı sonucun önemine dikkati çekti. Uygun, maçta oyunun belli bölümlerinden memnun olduğunu ve gelecek adına ümit taşıdığını futbolcularıyla paylaştı. Başarılı hoca özellikle buldukları pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini futbolculara iletti. Beşiktaş maçında kırmızı kart cezası, Onazi de sakatlığı nedeniyle yok.
  1. 19.6.2020
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