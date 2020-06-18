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18 Haziran 2020, Perşembe
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’de yırtık var

Onazi’de yırtık var

'da maçı öncesi şoku yaşanıyor. Nijeryalı orta sahanın arka adalesinde yırtık tespit edildi.

'da maçı öncesi şoku yaşanıyor. Nijeryalı orta sahanın arka adalesinde yırtık tespit edildi. 27 yaşındaki futbolcu 3 hafta yok. Beşiktaş maçında ile Sackey sakat, ise kırmızı kart cezalısı.
  1. 18.6.2020
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