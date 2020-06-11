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11 Haziran 2020, Perşembe
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Wesley isterse bize gelebilir

Wesley isterse bize gelebilir

Denızlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ile ilgili çıkan haberler için, "Antrenörlük için çok istekli. Ona da 'Ne zaman istersen, gelebilirsin' dedim" ifadesini kullandı.

Denızlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ile ilgili çıkan haberler için, "Antrenörlük için çok istekli. Sneijder'in Denizlispor'daki teknik ekibimde her zaman yeri var. Sneijder'e 'Ne zaman istersen, gelebilirsin' dedim" yorumunda bulundu.
  1. 11.6.2020
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