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05 Haziran 2020, Cuma
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savaş çıkardı

Oğuz Yılmaz savaş çıkardı

Denizlispor’un tecrübeli stoperi devlerinin radarına girdi.

Horozlar'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoper 'a, ve talip oldu. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki defans oyuncunun 'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yukatel Denizlispor'un da görüşme halinde olduğu Oğuz Yılmaz'la , Demir Grup Sivasspor ve 'in de ilgilendiği ileri sürüldü. Bu yıl 'de 20 maça çıkan Oğuz bin 753 dakika süre aldı.

Oğuz, transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktı.

FURKAN'DA SONA DOĞRU
Denizli, Gölcükspor'un 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Özyapı için kulübüyle masaya oturdu. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Son kararın birkaç gün içinde verileceği ifade edildi.
  1. 5.6.2020
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