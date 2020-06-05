Oğuz Yılmaz savaş çıkardı
Denizlispor’un tecrübeli stoperi Süper Lig devlerinin radarına girdi.
Oğuz, transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktı.
FURKAN'DA SONA DOĞRU
Denizli, Gölcükspor'un 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Özyapı için kulübüyle masaya oturdu. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Son kararın birkaç gün içinde verileceği ifade edildi.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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