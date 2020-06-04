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04 Haziran 2020, Perşembe
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Horoz’un yabancıları iddialı

Horoz’un yabancıları iddialı

Denizlispor'un Polonyalı orta sahası Murawski ve Faslı sol beki Bergdich, maçların başlamasını iple çekiyor.

Denizlispor'un Polonyalı orta sahası Murawski ve Faslı sol beki Bergdich, maçların başlamasını iple çekiyor. Murawski, " deplasmanından 3 puan almak istiyoruz. Takım olarak hazırız. Hedefimiz kazanmak" diye iddialı konuşurken Bergdich, "Şans verildiği takdirde çıkıp en iyi performansımı göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 4.6.2020
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