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03 Haziran 2020, Çarşamba
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’de sıra yabancıda

Denizli’de sıra yabancıda

4 yerli futbolcusuyla el sıkışan Horoz; Onazi, Aissati ve ’yla da masaya oturuyor.

Kontratları bitecek olan ile 2 yıllığına el sıkışan, , ve 'la da anlaşma aşamasına gelen Denizlispor, şimdi de yabancı futbolcularıyla masaya oturmayı planlıyor. Yerlilerle sorun yaşamayan yeşil-siyahlıların, sözleşmeleri bitecek yabancıları Onazi, Aissati ve 'yla da görüşeceği bildirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun'un takımın iskelet kadrosunun korunmasını istediği ve Başkan Ali Çetin'in de takımı dağıtmayacağı vurgulandı.

İç transfere hız veren Horoz, as kadroyu korumak istiyor.
  1. 3.6.2020
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