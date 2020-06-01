Denizlispor’da 3 imza yolda - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Denizlispor’da 3 imza yolda

’da 3 imza yolda

Denizlispor’da 3 imza yolda

iç transferde hamlelerini sürdürüyor. Geçen hafta, kontratı bitecek stoper ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, , ve 'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı.

iç transferde hamlelerini sürdürüyor. Geçen hafta, kontratı bitecek stoper ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, , ve 'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Başkan Ali Çetin'in bir aksilik yaşanmazsa oyuncularla yeni kontrat imzalayacağı kaydedildi.
  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da 3 imza yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA