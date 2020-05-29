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29 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Denizlispor'da corona virüsü testleri negatif çıktı

Son dakika: Denizlispor'da corona virüsü testleri negatif çıktı

Son dakika corona virüsü haberleri... ekiplerinden 'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

ekiplerinden 'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, antrenmanı şut ve pas çalışması ile tamamladığı belirtirdi.

Takıma dün ikinci kez Covid-19 testi yapıldığı bildirilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.

  1. 29.05.2020
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