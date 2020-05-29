Son dakika: Denizlispor'da corona virüsü testleri negatif çıktı
Son dakika corona virüsü haberleri... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, antrenmanı şut ve pas çalışması ile tamamladığı belirtirdi.
Takıma dün ikinci kez Covid-19 testi yapıldığı bildirilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.
Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) May 29, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/KkjO8V0BPM
- 29.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Denizlispor'da corona virüsü testleri negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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