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29 Mayıs 2020, Cuma
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Rumen ’ye pençesi

Rumen Torje’ye Horoz pençesi

, sağ kanat için Yunan ekibi Larissa'da forma giyen 'yi gündemine aldı.

, sağ kanat için Yunan ekibi Larissa'da forma giyen 'yi gündemine aldı. Korona arasında izinsiz ülkesine giden ve kadroda düşünülmeyen Barrow'un yerine Torje'ye kanca atan 'un deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı vurgulandı.
  1. 29.5.2020
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