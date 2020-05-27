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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Olcay kalacak

Olcay kalacak

Denizlispor'da kontratı bitecek , gelecek planıyla ilgili konuştu. 33 yaşındaki sağ kanat, "Gelecek sezon da burada kalmak istiyorum" dedi.

Denizlispor'da kontratı bitecek , gelecek planıyla ilgili konuştu. 33 yaşındaki sağ kanat, "Gelecek sezon da burada kalmak istiyorum. Yönetimle ilk görüşmemizi yaptık. Görüşmeler kısa sürede neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 27.5.2020
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