Yerliler kalıyor
Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz’ı takımda tutmak isteyen Denizlispor, dört isme kısa süre içinde imza attırmayı planlıyor.
Yukatel Denizlispor'da yönetim Ramazan Bayramı'ndan sonra iç transfer görüşmelerine hız verecek. Daha önce sözleşmesi sona erecek oyuncularla ön görüşme yapan yeşil-siyahlılar, bu kez resmi imzaları attırmaya çalışacak. Denizlispor yönetimi masaya oturacağı stoper Mustafa Yumlu, orta saha oyuncusu Olcay Şahan, sağ bek Zeki Yavru ve stoper Oğuz Yılmaz'la yeniden el sıkışmayı planlıyor. Önümüzdeki hafta yeni sezon kadrosu doğrultusunda önemli adımlar atılması bekleniyor.
YABANCIDA HEDEF NOKTA ATIŞI
Bu sezon, 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de düşük bütçe ile yola çıkıp, 26 hafta sonunda 31 puanla 10. sırada yer bulan Denizlispor, önümüzdeki sezon da yine yurt dışından yapacağı yabancı transferlerde tam isabet sağlamayı hedefliyor. Bergdich, Barrow, Estupinan ve Murawski gibi yabancıların takıma kazandırılmasında etkin rolü olan Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın yine nokta atışı takviyeler yapmayı planladığı belirtildi. Denizlispor scout ekibinin alt liglerden yıldız adaylarını da takip ettiği ve rapor hazırladığı gelen haberler arasında.
- 22.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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