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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Çetin: Tarih ertelenebilir

Çetin: Tarih ertelenebilir

'da Başkan , corona virüsü salgınıyla 'ta ara verilen maçların yeniden başlama tarihinin ertelenebileceğini söyledi.

'da Başkan , corona virüsü salgınıyla 'ta ara verilen maçların yeniden başlama tarihinin ertelenebileceğini söyledi. Çetin, "Sağlık açısından sıkıntı yaşayan kulüplerimiz var. Afaki bir durum olmazsa 'nin aldığı karar çerçevesinde lig oynanır diye düşünüyorum. Ancak diğer durumlarda maçların 12 Haziran'daki başlama tarihi ertelenebilir. Biz Denizlispor olarak oynamaya hazırız. Önlemleri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.
  1. 20.5.2020
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